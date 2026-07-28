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Türkiye
AA 28.07.2026 12:26

İstanbul'da 11,5 ton uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 11 ton 500 kilogram uyuşturucu üretilebilecek 115 kilo 500 gram ham madde ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 11,5 ton uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun engellenmesiyle şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu'nda bir adreste ve araçta uyuşturucu olduğunu belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da 11,5 ton uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi

Operasyonda 3 zanlı yakalanırken aramalarda, uyuşturucu imalatında kullanılan 115 kilo 500 gram ham madde ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ele geçirilen ham maddeden 11,5 ton uyuşturucu üretilebileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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