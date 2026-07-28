"Uyum haftası" sürecine veliler de dahil edilecek

"Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, resmi anaokulu bulunmayan ilçelerde daha fazla çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanabilmesi için düzenleme yapıldı. Bu doğrultuda anaokulu bulunmayan ilçelerde okullardaki ana sınıflarına da 36-68 aylık öğrenciler kaydedilebilecek.

Bir grup oluşturabilecek kadar 36-44 aylık çocuk bulunması durumunda ise yeni ana sınıfı şubesi açılabilecek.

Okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi için okul öncesi ve 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılan "uyum haftasında" ebeveyn programları hazırlanarak sürece veliler de dahil edilecek.

Kayıtlar için Bakanlıkça usul ve esaslar belirlenecek

Yönetmelikle, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına yapılacak kayıtlarda velilerin gerçek dışı beyan ile nakil talep etmelerinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Buna göre yeni kayıtlar, temmuzda başlayacak. Kayıt işlemi, Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerine göre oluşturulan "Ulusal Adres Veri Tabanı"ndaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Adres doğrulamasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenecek.

Öğrenci belgesi, e-Devlet üzerinden alınabilecek.

20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan öğrencilere belge verilmeyecek

Özürsüz devamsızlık yapan ortaokul öğrencilerinden şube öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçenlere başarı belgesi verilmemesi yönünde düzenleme yapıldı.

Böylelikle 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerden Şube Öğretmenler Kurulu kararıyla sınıf geçenlere teşekkür ve takdir belgesi verilmeyecek.

Ayrıca öğretmenlerin mesleki çalışma dönemlerinin de Bakanlıkça çevrim içi yapılabilmesi hüküm altına alındı.

Okul güvenliğine yönelik tedbirler

Yönetmelikte, okullarda güvenlik ve öğrenci sağlığına yönelik tedbirler de yer aldı.

Buna göre, Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu, okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edecek hususlara yönelik alınan ihbar, şikayet ve gerekli görülen hallerde, önceden tedbir almak, olumsuz öğrenci davranışlarının fiil ve suça dönüşmesini engelleyecek.

Kurulun kararıyla eğitim ortamlarının, eğitim personelinin ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak için öğrencileri her türlü olumsuz ve zararlı davranışlardan korumak amacıyla okul, pansiyon ve eklentilerin yanı sıra masa, dolap, sıra ve gerekli görülen diğer yerlerde arama yapılabilecek.

Tedbir amaçlı yapılacak arama ve inceleme işleri, öğrencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden, müdür yardımcıları ile Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu üyeleri ve görevlendirilen diğer öğretmenler tarafından yapılacak.

Arama yapılan yerlere ve bulunan malzemelere ilişkin iki nüsha tutanak hazırlanacak. Tutanaklar, ilgililerce imzalanacak, okul müdürü tarafından onaylanarak okul müdürü ile Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca muhafaza edilecek.

Ayrıca velilerin, okul idaresi veya öğretmenler ile öğrenci hakkındaki görüşme talebini, okulun resmi internet sayfasında yer alan "Okul Randevu Sistemi" üzerinden oluşturabilmesi hüküm altına alındı.