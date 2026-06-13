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Türkiye
TRT Haber 13.06.2026 00:17

Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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