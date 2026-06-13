Yağmurlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.06.2026 06:15

30 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Akdeniz, İç Anadolu, İç Ege ve Çanakkale ile Trakya'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 30 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

30 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne’nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniyi için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
LGS maratonu başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:14
LGS maratonu başlıyor
06:06
"Bizim Çocuklar" Dünya Kupası’nda tarih yazmaya hazır
01:12
İran devlet televizyonu: Sirik Limanı'nda patlama sesi duyuldu
05:47
Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem
00:52
SSB Başkanı Görgün: Ankara'daki NATO Zirvesi, savunma sanayisi iş birliği açısından önemli
00:02
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ