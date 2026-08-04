Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.08.2026 00:59

İsrail'de Savunma Bakanı Katz ile ordu arasında "komutan değişimi" krizi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Merkez Bölge Komutanı Tümgeneral Avi Bluth’un görevden alınarak yerine Dado Bar Kalifa’nın atanacağını açıklaması, ordu komuta kademesi ile Bakan arasında krize yol açtı.

İsrail'de Savunma Bakanı Katz ile ordu arasında "komutan değişimi" krizi

İsrail’in Kanal 15 televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Katz'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinde hareketli saatler yaşandı.

Netanyahu'ya yakın isimler kararın arka planını öğrenmek için Katz ile iletişime geçti.

Haberde, Katz'ın Netanyahu’nun yakın çevresine, "Bu, bir bardakta fırtına koparmaktan başka bir şey değil. Onu ben kovmadım; Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Dado Bar Kalifa'nın atanmasını bizzat talep etmişti, şimdi ise bana karşı tavır alıyor." dediği aktarıldı.

Katz, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada ise sözlerinin "komutanın görevden alındığı" şeklinde yansıtılmasını "tamamen yalan" olarak nitelendirerek, halef tayini sürecinin aylar önce Genelkurmay Başkanı'nın tavsiyesiyle başlatıldığını savundu.

Ordu iddiaları reddetti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Savunma Bakanı Katz’ın beyanlarının "Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile koordine edilmediği" vurgulandı.

Açıklamada, Avi Bluth’un Genelkurmay Başkanı'nın "tam güvenine" sahip olduğu ve bu hassas dönemde üst düzey komuta kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmesinin planlanmadığı kaydedildi.

Anlaşmazlığın arkasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kararı var

Yerel basında çıkan haberlerde, Savunma Bakanı ile ordu yönetimi arasındaki bu açık atışmanın güvenlik bürokrasisindeki derin gerilimi gözler önüne serdiği yorumu yapıldı.

Katz'ın, işgal altındaki Batı Şeria'dan sorumlu olan Merkez Bölge Komutanı Bluth ile yaşadığı anlaşmazlığın temelinde, Filistinlilere yönelik saldırılarıyla bilinen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli Tal Yanon Dardik'in serbest bırakılması kararının yattığı belirtiliyor.

Bluth'un, söz konusu Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tahliyesine mahkemede itiraz etmesinin Katz'ın tepkisini çektiği ifade ediliyor.

Temmuz 2024'te göreve gelen Bluth’un normal şartlarda 3 yıl boyunca bu görevde kalması öngörülüyordu.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
ABD'de 25 eyalet, son tarifeleri nedeniyle Trump yönetimine dava açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:59
ABD'de 25 eyalet, son tarifeleri nedeniyle Trump yönetimine dava açtı
00:21
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz
00:08
Bakan Gürlek, Bakan Işıkhan ile görüştü
00:06
"Terörsüz Türkiye" düzenlemesi imzaya açıldı: Bugün milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor
23:59
BM: İsrail'in temmuz ayında Gazze'ye saldırılarında 150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
23:57
Hamas: Gazze’de ikinci aşamaya ilişkin mutabakata bağlıyız
ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu
ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu
FOTO FOKUS
Mimaride estetik algımızı mı kaybediyoruz?
Mimaride estetik algımızı mı kaybediyoruz?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ