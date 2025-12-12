Açık -0.2ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 12.12.2025 06:13

Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı esas alınarak 302 bin 484 liraya yükseltildi.

Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2026 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49'luk artış esas alınarak, 1 Ocak 2026'dan 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olmak üzere 302 bin 484 lira olarak belirlendi.

