Küresel helal ekosistemi Helal Expo 2025'te bir araya geldi

Dünya Helal Zirvesi Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, bu yıl da helal pazarının küresel oyuncularını bir araya getirdi.

15 bin metrekarelik net stant alanıyla gerçekleşen organizasyon, 38 katılımcı ülke ve 113 ziyaretçi ülke olmak üzere 35 bine yakın kişiyi ağırladı. Toplam katılımcı sayısının 497 olarak açıklandığı organizasyonda 7 farklı ülke iş toplantısı, 2 bin 500'ün üzerinde B2B toplantı, 10 oturum gerçekleşti. 16 ülkeden 48 konuşmacının yer aldığı organizasyon ETHEXPO, Private Label (Özel Markalı Ürünler), NOV (Natural, Organik, Vegan), Global Seller Summit, H-FOOD Gıda ve Gıda Teknolojieri, ülke iş forumları ve B2B toplantılara ev sahipliği yaparak ticarette yeni potansiyeller için önemli fırsatlar sundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açılış konuşmasıyla başlayan program, yaklaşık 20 ülkenin bakan ve bakan yardımcısı düzeyindeki katılımıyla yüksek profilli bir uluslararası zirve niteliği taşıdı. Bu yıl Suudi Arabistan, Nijerya, KKTC, Afganistan, Umman, İran ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülkenin üst düzey temsille katılım sağlaması, Türkiye'nin helal ekosistemindeki koordinasyon ve liderlik rolünün uluslararası arenada güçlü şekilde tescillendiğini gösterdi.

Helal ürünlerde stratejik iş birliği anlaşması imzalandı

Etkinlikte gerçekleştirilen ülke iş forumları ile birlikte B2B görüşmeler, ülkeler arasındaki ticarette önemli fırsatlar sundu. Umman, Suudi Arabistan, Tunus, Yemen, Afganistan, Suriye ve Filistin ülke iş forumlarının gerçekleştirildiği ülke iş forumlarında ülke ekonomilerini büyütecek anlaşmalar için zemin arandı.

Türkiye ile Umman arasındaki ticarette hedef 5 milyar dolar olarak belirlenirken, Tunus, Filistin, Suriye, Yemen ve Afganistan'da başta Türk müteahhitler olmak üzere tüm şirketler için yeni dönemdeki büyük potansiyel olduğu vurgulandı. Suudi Arabistan ile gerçekleşen iş forumunda iki ülke arasındaki ticaretin katlanarak artması gerektiği ifade edildi. Ayrıca iki ülke arasında helal ürünlerde stratejik iş birliği anlaşması da 11. Dünya Helal Zirvesi'nde imzalandı.

Helal Expo 2025'in özel alanlarından ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, her iki sektörün oyuncularını bir araya getirdi. Sağlık turizminin, Türkiye'nin turizm potansiyelinde kritik bir öneme sahip olduğu ifade edilirken, akıllı turizm ve sağlık ekosisteminde yapay zekanın pozisyonu da masaya yatırıldı. Türkiye'nin jeopolitik konumunun her iki sektör için de ticari açıdan büyük bir potansiyel barındırdığı belirtilirken, turizm acentelerinin bu noktada kritik bir öneme sahip olduğu açıklandı.

Private Label ve NOV ile yeni pazarlar keşfedildi

Helal Expo 2025 organizasyonunun özel alanlarından Private Label ile NOV alanları, fuarda yer alan katılımcılar ve ziyaretçileri bir araya getirerek globale açılmak isteyen markalar için önemli fırsatlar sundu. Global ölçekte değişen tüketici alışkanlıklarının özel markalı ürünler pazarında faaliyet gösteren firmalar için büyük fırsatlar barındırdığı belirtiliyor.

Dijital satış ve bu kanalların çeşitlenmesiyle birlikte global ölçekte pazar hedefi 2 trilyon dolara yükselen özel markalı ürünler için oluşturulan Private Label alanı, Helal Expo 2025'e katılan firmalar ve ziyaretçileri bir araya getirerek önemli anlaşmalar için zemin hazırladı. Öte yandan NOV özel alanı ise pazardaki yenilikçi ürünler ve teknolojilerin tanıtımına ev sahipliği yaptı. Bu alanda katılımı bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi standında Malatya'daki doğal, organik ürünleri sergilenirken, Malatya, Helal Expo 2025 kapsamında konuk il olarak ilan edildi.

12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Fuarı 25-28 Kasım 2026'da düzenlenecek

Etkinlikte gerçekleştirilen organizasyonlardan biri de Global Seller Summit oldu. Global Seller Academy ile gerçekleştirilen Global Seller Summit, helal pazarının büyüyen hacmine yön verme, yeni ticaret köprüleri kurma ve global tedarik zincirinde Türkiye'nin stratejik rolünü güçlendirme amacı doğrultusunda potansiyel fırsatları ortaya çıkardı.

E-ticaret sistemindeki kullanıcı deneyiminin önemine değinilirken bu ekosistemdeki yenilikler, değişimler ve kazanımların ve bu doğrultuda geleceğe dönük beklentilerin konuşulduğu Global Seller Summit, Türkiye'nin çok kısa süre içerisinde bölgesel liderlik koltuğuna oturmasının beklendiği ifade edildi. Helal pazarının kritik sorunları ve fırsatlarının konuşulduğu 11. Dünya Helal Zirvesi'nde helal standardizasyonu, ticaret, gıda güvenliği, muhafazakar moda ve etik iş uygulamaları noktasında uzman konuklar ve sektör profesyonelleri görüşlerini paylaştı. Özellikle muhafazakar moda sunumları, yüzlerce uluslararası tasarımcı ve alıcının katılımıyla büyük ilgi görerek, Türkiye'nin küresel moda ve üretim merkezi olma potansiyelini güçlü şekilde ortaya koydu.

Bu arada 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Fuarı 25-28 Kasım 2026'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.