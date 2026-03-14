AA 14.03.2026 13:36

İran, BAE'de ABD askerlerinin bulunduğu yerleri "meşru hedef" olarak vuracağını duyurdu

İran Silahlı Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bazı bölgelerinden ABD ordusu tarafından İran topraklarına füzeler fırlatıldığı gerekçesiyle, BAE’deki ABD askerlerinin bulunduğu yerleri "meşru hedef" olarak vuracağını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, BAE topraklarından İran'a füzelerle saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

ABD'nin BAE'deki askeri üslerinin imha edilmesi nedeniyle bölgedeki limanlar ve yerleşim alanındaki tesisleri kullanarak İran'a saldırılar düzenlediği iddia edilen açıklamada, bu saldırılarda İran'ın Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa ve Hark Adalarının da hedef olduğu belirtildi.

İran'ın buna karşı "BAE'de Amerikan askerlerinin saklandığı ve İran topraklarına saldırının gerçekleştirildiği her noktayı vurmayı meşru hedef kabul ettiği" vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın ulusal egemenliğini ve topraklarını savunmak için Amerikan düşman füzelerinin kaynağı olan limanları, rıhtımları ve BAE'deki bazı şehirlerdeki Amerikan askerlerinin saklanma yerlerini hedef almayı meşru hakkı olarak gördüğünü Emirlik liderlerine vurguluyoruz.

BAE'deki Müslüman halkı, zarar görmemeleri için limanlar, iskeleler ve Amerikan askerlerinin saklanma yerlerinden ayrılmaya çağırıyoruz."

ABD Birleşik Arap Emirlikleri İran
