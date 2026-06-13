İletişim Başkanı Duran: Güvenli, yerli ve kamuya açık bir yapay zekâ ekosistemi inşa ettik

İletişim Başkanı Duran NSosyal hesabından İletişim Başkanlığı bünyesinde yürütülen yapay zekâ çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı'nda güvenli, yerli ve kamuya açık bir yapay zekâ ekosistemi inşa ettiklerini belirten Duran, veri güvenliğini, teknolojik bağımsızlığı ve kurumsal verimliliği merkeze alan bu dönüşümle, kamu sektöründe yapay zekâ kullanımına yönelik öncü ve örnek bir model ortaya koyduklarını ifade etti.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teknoloji, dijital dönüşüm ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; kendi altyapısını üreten, verisini koruyan ve yapay zekâyı kamu yararına etkin şekilde kullanan güçlü bir ekosistem oluşturmak için önemli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kendi GPU sunucularımız ve altyapımızla bağımsız bir yapay zekâ mimarisi kurduk; verilerimiz kurum içinde ve güvende kaldı. İnternete kapalı yerli LLM ve VLM modellerini kuruma özel ince ayarlarla devreye aldık; hassas veriler güvenle işlendi. Personelimiz için kapalı devre yapay zekâ platformu 'CibGPT'yi geliştirdik. Yazılım süreçlerimizi hızlandıran kodlama ajanı “İlgen”i hayata geçirdik. Eski sistemlerle doğal dilde konuşmayı sağlayan 'ULAK' ile teknik olmayan kullanıcının konuşabildiği modern veritabanları inşaa ettik. VLM tabanlı video üretim sistemleriyle çok dilli, ölçeklenebilir içerik üretimine geçtik.Uluslararası medya takibini yapay zekâ ile güçlendirdik; risk, kriz ve gündem analizinde hız ve isabet kazandık.CİMER süreçlerinde yapay zekâyı başvuruları sınıflandırmak ve verileri anlamlı içgörülere dönüştürmek için kullandık. Hugging Face'te kurumsal hesabımızı açıp veri setlerimizi paylaşarak açık ekosisteme katkı sunduk. Tüm yayınlarımızı blokzincir üzerinde güvence altına alarak şeffaf ve değiştirilemez bir arşiv oluşturduk."

Kamu kurumlarına entegrasyon rehberleri göndererek bu dönüşümü devlet geneline taşıdıklarını aktaran Duran, şeffaf, güvenli ve insan odaklı yapay zekâ ile geleceği inşa ettiklerini ifade etti.