Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı'nı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı’na ilişkin açıklama yaptı.

2026-2030 dönemini kapsayan planın bu alanda kritik bir yol haritası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti ve planın ülkemize, milletimize, sektörlere ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Eylem planının "Fark Et", "İstifade Et", "Üret" ve "Yönet" olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylem planına ilişkin şunları kaydetti:

"Eylem planımız doğrultusunda Ulusal Yapay Zekâ Okuryazarlığı Programı’nı başlatacağız. 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zekâ okuryazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100 bin yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştireceğiz. Sağlık, tarım, savunma ve e-ticaret başta olmak üzere en az 2 bin kamu veri setini Ulusal Veri Kütüphanesi üzerinden milletimizin istifadesine sunacağız. 2030 yılına kadar ülkemizin veri merkezi kurulu gücünü en az 1 gigavata çıkaracağız. Kamu yatırım programlarımızdan yapay zekâ projelerine en az yüzde 2 pay ayıracağız. Yatırımcılarımıza enerjisi ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ’lerimize ve araştırmacılarımıza hızlı prototip imkânı sunan yapay zekâ büyüme bölgeleri kuracağız. Veri merkezi, bulut ve yapay zekâ altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağı harekete geçireceğiz. İstanbul’u yapay zekâ alanında Türkiye’nin uluslararası vitrini ve yatırım diplomasisi şehri olarak konumlandıracağız."