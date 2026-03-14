Dünya
AA 14.03.2026 13:34

İran: ABD-İsrail saldırılarında 43 bin sivil birim hasar gördü, 223 kadın hayatını kaybetti

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in saldırılarında ülke genelinde 120 okul, 43 sağlık merkezi olmak üzere yaklaşık 43 bin sivil birimin hasar gördüğünü ve saldırılarda 223 kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İran: ABD-İsrail saldırılarında 43 bin sivil birim hasar gördü, 223 kadın hayatını kaybetti

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Muhacirani, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarında yaşanan can kaybı ve hasara dair bilgi verdi.

Muhacirani, saldırılarda 36 bin 469'u konut, 6 bin 179'u da ticari birim olmak üzere 42 bin 914 sivil birimin hasar gördüğünü belirtti.

Saldırılarda, 43 sağlık merkezi ve 32 ambulansın da hedef alındığını aktaran Muhacirani, 16 sağlık çalışanının öldürüldüğü bilgisini verdi.

ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden kadınların, öğrenci ve öğretmenlerin sayısını da açıklayan Muhacirani, "Kadın şehidimizin sayısı 223, yaralı kadınlarımızın sayısı ise 2 bin 729. Şehit öğretmen ve öğrencilerin sayısı da 206'ya ulaştı." dedi.

Saldırılarda 32 ambulansın da hedef alındığını aktaran Muhacirani, saldırılarda Tahran'ın simgelerinden sayılan Azadi Kulesi'nin de hasar gördüğünü kaydetti. 

Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 234'e yükseldi
SON HABERLER
15:07
Bakan Memişoğlu: Hekimlik bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır
15:01
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
14:53
14 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:55
Cevdet Yılmaz: Huzur ve güven içinde bir coğrafya istiyoruz
15:22
Bir yaşında kaybolan çocuk 8 yaşında bulundu
14:35
CENTCOM: Hark Adası’nda 90 hedef vuruldu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ