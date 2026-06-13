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Türkiye
AA 13.06.2026 21:47

Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Ankara'da sağanak nedeniyle Demetevler Mahallesi'nde bir yolda çökme meydana geldi.

Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü
[Fotograf: AA]

Kentte öğleden sonra aniden bastıran ve giderek etkisini artıran yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle, Demetevler Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından yol trafiğe kapatıldı, araç kuyrukları oluştu.

Yenimahalle ilçesinde su basan alt geçitlerde bir kamyonet mahsur kalırken sudan geçen ambulans ise arızalandı.

Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Belediye ekiplerinin tahliye çalışmalarıyla alt geçitler ulaşıma açıldı.

Yağmurun etkisini artırdığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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