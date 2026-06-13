Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.06.2026 20:58

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer hayatını kaybetti

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
Van'da yaklaşık 291 kilogram uyuşturucu yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:19
Rize'de kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 1 AFAD personeli hayatını kaybetti
20:39
Türkiye'nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş, İstanbul'da tanıtılacak
20:44
ABD Başkanı Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor
19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyoğlu'nda vatandaşlarla bir araya geldi
19:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı'nı paylaştı
20:41
Kahramanmaraş'ı dünyanın edebiyat şehirleri arasına sokan 500 yıllık miras
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli: BİLGE
Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli: BİLGE
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ