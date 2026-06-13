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Türkiye
AA 13.06.2026 15:40

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran ve giderek etkisini artıran yağış nedeniyle bazı alt geçitlerin yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Yenimahalle ilçesinde sel nedeniyle yoldaki bir çöp konteyneri sürüklenirken, bazı araçlar yolda kaldı.

Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu etkili oldu.

Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramankazan ve Bağlum'da da dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, bazı araçlar zarar gördü, alt geçitleri su bastı, su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. İstanbul Yolu'nda trafik aksadı.

Gazi Üniversitesi alt geçidinde biriken yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan motokurye, çevredekilerin de yardımıyla güvenli alana ulaştırıldı.

Keçiören ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su basan vatandaşlar, suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Yürüyen ancak şemsiyesi bulunmayan vatandaşlar montları ve buldukları karton parçalarını üstlerine tutarak ıslanmamaya çalıştı.

Öte yandan, belediye ekipleri, yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.

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