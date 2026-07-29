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Dünya
The Guardian 29.07.2026 06:54

Uçuşlarda yeni rekor: Uçak 24 saat havada kaldı

Qantas havayolu şirketine ait Airbus A350 tipi uçak, Melbourne'den havalandıktan 24 saat 24 dakika sonra Fransa'nın Toulouse kentine inerek ticari bir uçağın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçti.

Uçuşlarda yeni rekor: Uçak 24 saat havada kaldı

Özel olarak tasarlanan A350-1000ULR tipi uçağın, Avustralyalı taşıyıcının duraksız Sidney-Londra rotasında 2027 yılı itibarıyla hizmete girmesi planlanıyor.

Üretici firma Airbus, haziran ayından bu yana uçak üzerinde iki aydır sürdürdüğü test çalışmalarını devam ettiriyor.

Ekstra yakıt tankına sahip uçağın Pasifik ve Atlas okyanusları üzerinden katettiği 23 bin 75 kilometrelik güzergahta hiç durmadan 24 saat 24 dakika havada kaldığı aktarıldı.

Uçuş, Toulouse'taki fabrikaya iniş yapılmasıyla tamamlandı.

Söz konusu uçuşun, 2005 yılında Boeing 777-200LR ile Hong Kong'dan Londra'ya Pasifik üzerinden gerçekleştirilen 22 saat 42 dakikalık önceki rekoru geride bıraktığı belirtildi.

Uçuş takip platformu Flightradar24, bu yolculuğun platform üzerinde en çok takip edilen ikinci uçuş olduğunu kaydetti. Yaklaşık 3,6 milyon kişinin uçağın rotasını canlı izlediği aktarıldı.

Qantas, Avustralya'nın doğu kıyısını Londra ve New York'a yaklaşık 20 saatte bağlamak amacıyla tasarlanan 12 adet modifiye edilmiş A350-1000ULR siparişi verdi.

Ekstra 20 bin litre yakıt taşıma kapasitesine sahip ve 238 yolcu taşıyabilen ilk uçağın teslimatının Nisan 2027'de yapılması öngörülüyor.

Sidney ile Londra arasında doğrudan günlük seferlerin ise Ekim 2027'de başlaması planlanıyor.

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