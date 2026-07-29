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Dünya
CNN International 29.07.2026 07:05

Apple'dan kiralama modeli: iPhone ve Mac satın almak yerine kiralanabilecek

Apple, yükselen teknoloji fiyatları ve tüketicilerin cihazlarını daha uzun süre kullanması karşısında ürünlerini erişilebilir kılmak amacıyla yeni bir kiralama programı başlattı.

Apple'dan kiralama modeli: iPhone ve Mac satın almak yerine kiralanabilecek

Ödeme platformu Klarna ile iş birliği yapan Apple; iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch ürünleri için kiralama seçeneği sunacağını bildirdi. İlk olarak ABD'de kullanıma sunulan sistem çerçevesinde iPhone ve Apple Watch modelleri 12 veya 24 aylık, Mac ve iPad modelleri ise 24 veya 36 aylık sürelerle kiralanabilecek.

Kiralama kapsamına giren ürünler arasında iPhone 17 serisi, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, iPad Air, iPad Pro ve iPad Mini yer alıyor.

iPhone 16, MacBook Neo, standart iPad ve Apple Watch SE gibi uygun fiyatlı ürünler ise kiralama programına dahil edilmedi.

Eski yükseltme programının yerini alıyor

Yeni kiralama modeli, tüketicilerin 12 aylık ödemenin ardından cihazlarını yenisiyle değiştirmesine imkan tanıyan eski iPhone Yükseltme Programı'nın yerini alıyor.

Yeni sistemle birlikte taksit seçeneklerinin esnetilmesi, aylık maliyetlerin düşürülmesi ve uygulamanın geniş bir ürün yelpazesine yayılması amaçlanıyor.

Sektör temsilcileri, elektronik cihaz fiyatlarındaki artış beklentisi ve uzayan değişim süreleri nedeniyle tüketicilerin teknolojik ürünleri büyük bir alım yerine aylık bir abonelik hizmeti olarak görmeye başlayabileceğini değerlendiriyor.

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