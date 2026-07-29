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Türkiye
AA 29.07.2026 06:58

Üçüncü kez direksiyon başında alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine el kondu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu, 50 bin lira ceza kesildi. Sürücüye daha önce de 2 kez alkollü araç kullandığı için ceza uygulanmıştı.

Üçüncü kez direksiyon başında alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine el kondu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki trafik uygulamasında bir otomobilin sürücüsü Hüseyin Akkaya'nın yapılan kontrolde 1,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücünün daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin işlemlerine uzun süre direnen sürücü, yaşanan gerginliğin ardından gözaltına alındı.

Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken, üçüncü kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Gözaltına alınan Hüseyin Akkaya hakkında adli işlem başlatıldı.

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