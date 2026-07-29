Şarjdaki elektrikli otomobilde yangın ve patlama

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı’ndaki elektrikli araç şarj istasyonunda bir otomobil şarjdayken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti.

Müdahale esnasında araçta patlama meydana geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.