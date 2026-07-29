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Türkiye
DHA 29.07.2026 06:29

Şarjdaki elektrikli otomobilde yangın ve patlama

Kayseri’de bir elektrikli araç şarj istasyonundayken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Patlamanın da olduğu araçtaki yangını itfaiye ekipleri yaptığı müdahale sonucu söndürdü. Araçta hasar meydana gelirken olayın sebebini öğrenmek için inceleme başlatıldı.

Şarjdaki elektrikli otomobilde yangın ve patlama

Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı’ndaki elektrikli araç şarj istasyonunda bir otomobil şarjdayken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Şarjdaki elektrikli otomobilde yangın ve patlama

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti.

Şarjdaki elektrikli otomobilde yangın ve patlama

Müdahale esnasında araçta patlama meydana geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü.

Şarjdaki elektrikli otomobilde yangın ve patlama

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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