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TRT Haber 29.07.2026 07:24

Üsküdar Belediye Başkanı ve 5 kişi gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar Belediye Başkanı ve 5 kişi gözaltında

İstanbul Anadolu Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı.

Savcılık, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu Belediye yöneticilerinin yapı ve iskan ruhsatı sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar doğrultusunda harekete geçti.

İnceleme sonucunda Dedetaş hakkında “rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sinem Dedetaş'ın danışmanı ve Kent A.Ş. Genel Müdürü'nün müteahhitlerden iskan ruhsatı için rüşvet aldığı iddia edildi.

MASAK, Kent A.Ş müteahhitlerini mercek altına aldı.

Veriler doğrultusunda 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı

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