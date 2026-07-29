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Türkiye
AA 29.07.2026 07:57

Kaş'ta orman yangınıyla mücadele ikinci gününde de sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Orman yangınına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaş'ta orman yangınıyla mücadele ikinci gününde de sürüyor

Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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