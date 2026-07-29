Johnson & Johnson pudra davasında 5,5 milyar dolarlık uzlaşma teklif etti

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2027 yılında davacılara 3 milyar dolara kadar ödeme yapılmasının, kalan miktarın ise 2028 sonrasına ertelenmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Teklifin geçerlilik kazanabilmesi için davacıların en az yüzde 95'ini temsil eden hukuk firmaları tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

76 bin dava kapsamda yer alıyor

Uzlaşma teklifi, şirket aleyhine açılan yaklaşık 76 bin iddiayı kapsıyor. Johnson & Johnson yönetimi, uzlaşı hamlesiyle 15 yıldır devam eden hukuki süreci tamamen geride bırakmayı hedefliyor.

Talc bazlı pudra ürünlerinin kanserojen asbest maddesi içerdiği yönündeki iddiaları reddeden şirket yetkilileri, davaların bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu savunuyor.

Şirket, ürün portföyünü sadeleştirme gerekçesiyle talc bazlı bebek pudrasının Kuzey Amerika'daki satışını 2020 yılında durdurmuş, 2023 yılında ise küresel çapta mısır nişastası bazlı formüle geçiş yapmıştı.

Mahkeme süreçleri ve tazminat kararları

Davacı taraf avukatları uzlaşma teklifini adaletin sağlanması adına olumlu bir adım olarak değerlendirirken, teklif edilen toplam tutarın duruma göre artabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, davaların geçmiş süreçlerinde farklı kararlar çıktı. Şirket bazı davalardan beraat ederken, bazı durumlarda yüksek tazminat cezalarına çarptırıldı.

Geçtiğimiz aylarda Los Angeles'taki bir mahkeme, asbest maruziyetine bağlı kanser nedeniyle hayatını kaybeden bir kadının ailesine şirketin 966 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Şirket ise söz konusu kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.