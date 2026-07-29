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Türkiye
AA 29.07.2026 06:18

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyon çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1'i çocuk toplam 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen kamyon, Yeşilli kara yolu Kabala mevkiinde otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralıdan 1'i de kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.

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