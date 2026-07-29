Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen kamyon, Yeşilli kara yolu Kabala mevkiinde otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralıdan 1'i de kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.