Japonya'da deprem: En az 13 kişi hayatını kaybetti

Kumamoto eyaletinde etkili olan depremin ardından Aeon alışveriş merkezinde ve bir kağıt fabrikasında 19 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Bölgede 9 bin 872 kişi tahliye edildi. Deprem nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı, yollar ve bir yaya köprüsü hasar gördü, tarihi bir kalenin duvarları yıkıldı.

Deprem Kumamoto eyaletini vurdu

Sarsıntı, salı günü yerel saatle 16.27'de Kumamoto eyaletinde meydana geldi. Depremin ardından yüz binlerce kişiye tahliye sığınaklarına geçmeleri yönünde çağrı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı depremin büyüklüğünü 7,1 olarak açıklarken, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi büyüklüğü 6,8 olarak bildirdi.

Ülkenin en büyük üçüncü adası konumundaki Kiuşu, 2016 yılında da Kumamoto ve komşu Oita eyaletlerinde 278 kişinin hayatını kaybettiği depremlerle sarsılmıştı.

Alışveriş merkezinde patlama meydana geldi

Kumamoto Afet Yönetim Birimi, Aeon alışveriş merkezinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Alışveriş merkezinden en az 8 kişi kurtarılırken enkaz altında kaç kişinin kaldığı henüz netlik kazanmadı.

Görgü tanıkları, sarsıntının ardından binada patlama yaşandığını ve duman yükseldiğini aktardı. Alışveriş merkezinin işletmecisi, patlamanın personel ve müşteriler tahliye edildikten sonra gerçekleştiğini açıkladı.

Binanın ikinci katının çöktüğü ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kağıt fabrikası ve tarihi kale hasar gördü

Nippon Paper şirketine ait Yatsuşiro tesisindeki bir baca çöktü. Fabrikada 2 kişinin duran kalbinin çalıştırılmaya çalışıldığı, 9 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi.

Sarsıntılar 17. yüzyıldan kalma tarihi Kumamoto Kalesi'nin duvarlarında da hasara yol açtı. Kale, 2016 yılındaki 7,3 büyüklüğündeki depremde de zarar görmüştü.

Bölgede bir yaya köprüsü çökerken 36 bin 700 hanede elektrik kesintisi meydana geldi. Japon Demiryolları, Kiuşu Adası'ndaki tüm tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Hızlı trende 7 kişinin yaralandığı, raylardaki hasar nedeniyle yolcuların geceyi trende geçirdiği aktarıldı.

Depremin ardından büyüklükleri 1 ile 4 arasında değişen 60'tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Sarsıntı sonrası verilen tsunami uyarısı ise iki saat içinde kaldırıldı.