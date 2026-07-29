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Dünya
AA 29.07.2026 06:21

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankerini hedef aldık

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 petrol tankerinin "uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği" belirtildi.

Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada, ABD ordusunun bölgedeki "müdahalelerinin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının" karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunuldu.

Ürdün'deki ABD üssü de hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ayrıca Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.

İran resmi medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, saldırının "ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İran'a yönelik tehditler ve ABD güçlerinin çıkarlarına karşı yasa dışı ve düşmanca eylemleri devam ettiği sürece direnişin süreceği" vurgulanarak, ABD yönetiminin tehditlerine ve "yasa dışı müdahalelerine" son vermesi çağrısında bulunuldu.

ABD ordusu ise daha önce İran tarafından Orta Doğu'daki ABD güçlerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini açıklamış ve saldırı girişimini "beklenmedik bir saldırı girişimi" olarak nitelendirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın hedef almaya çalıştığı yerin adını açıklamazken, İsrail basınında yer alan haberlerde İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssüne balistik füzeler fırlattığı belirtilmişti.

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Hürmüz Boğazı ABD İran
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