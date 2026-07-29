ABD İran'a yönelik saldırılarına ara verdi: Tahran müzakere iddiasını yalanladı

Tarafların görüşmek istediğini ve bir anlaşmaya varma ihtimalinin bulunduğunu aktaran Trump, görüşmelerin başarısız olması durumında saldırıların yeniden başlayacağı uyarısında bulundu.

Tahran yönetimi ise ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölgesel gelişmeler hakkında Amerikan tarafının ara bulucular kanalıyla mesaj ilettiğini, ancak mevcut durumda bir müzakerenin yürütülmediğini dile getirdi.

Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor

Bölgedeki gerilim Hürmüz Boğazı çevresinde de devam ediyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntılarını aktardı.

Garibabadi, Boğaz'daki güzergahlardan birinin tamamen, diğerinin ise kısmen İran kontrolünde olması yönündeki teklifi Umman'a ilettiklerini ifade etti.

İranlı bakan yardımcısı, Umman ile bir uzlaşı sağlanamaması halinde Hürmüz Boğazı konusundaki mevcut tutumun sürdürüleceğini vurguladı.

Körfez'de karşılıklı saldırılar

İki ülke arasındaki doğrudan saldırılara ara verilse de Körfez ülkeleri üzerinden çatışmalar devam etti.

İran, Ürdün'de yer alan ABD üssünün balistik füzelerle hedef alındığını aktardı.

ABD Ordusu da Suudi Arabistan ile birlikte, Irak'ta bulunan İran destekli gruplara ait hedeflere hava saldırısı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Saldırıya gerekçe olarak Irak'taki grupların Körfez'deki Amerikan üslerine yönelik eylemleri gösterildi.

Tahran yönetimi ise suçlamaları reddederek, başka ülkeler üzerinden düzenlenen saldırılarla bir bağlantılarının bulunmadığını aktardı.

İran destekli Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'a yönelik saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.