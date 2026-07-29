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Dünya
AA 29.07.2026 06:22

Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Irak'taki Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan güçlerinin ülkenin farklı bölgelerindeki merkezlerine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Haşdi Şabi Ninova Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinde Haşdi Şabi mevzilerine düzenlenen saldırılarda 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haşdi Şabi Medya Müdürlüğünün açıklamasında da "Irak'ın farklı bölgelerindeki kuruma ait çok sayıda merkez sabah saatlerinde ABD ve Suudi Arabistan güçleri tarafından hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı, kuruma ait bazı bina ve mülklerde de maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Saldırıların "Irak'ın egemenliğinin ihlali ve resmi güvenlik kurumlarının hedef alınması" anlamına geldiği savunulan açıklamada, saldırıların "son derece tehlikeli bir tırmanış" olduğu kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıların ardından Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit vilayetinde patlamalar meydana geldiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da ülkenin Doğu Bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

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