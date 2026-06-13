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Türkiye
AA 13.06.2026 15:49

Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 36 tutuklama

Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 36 tutuklama

Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 68 zanlının 27'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 41 şüpheliden 5'i adli kontrolle serbest bırakılırken 36'sı ise tutuklandı.

Gözaltındaki 4 zanlının ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyon

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir internet sitesinde "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunun işlendiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

Soruşturmada 84 şüpheli belirlenmiş, bunlardan 72'si, 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan ifade işlemleri tamamlanan 68'i adliyeye sevk edilmişti.

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