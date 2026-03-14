BAE'nin Fuceyra Limanı'na düzenlenen İHA saldırısının ardından bazı petrol faaliyetleri durduruldu

Bloomberg'de yayımlanan habere göre Fuceyra Limanı'nda İHA saldırısı sonrası petrol depolama tesislerinde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle limandaki bazı petrol yükleme faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Saldırı sonucu çıkan yangın nedeniyle limandan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.