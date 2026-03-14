Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.03.2026 12:13

BAE'nin Fuceyra Limanı'na düzenlenen İHA saldırısının ardından bazı petrol faaliyetleri durduruldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra kentinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu çıkan yangın nedeniyle bazı petrol faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Bloomberg'de yayımlanan habere göre Fuceyra Limanı'nda İHA saldırısı sonrası petrol depolama tesislerinde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle limandaki bazı petrol yükleme faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Saldırı sonucu çıkan yangın nedeniyle limandan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

ETİKETLER
İsrail İran ABD Birleşik Arap Emirlikleri
Sıradaki Haber
İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 2 haftada en az 917 füze saldırısı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:35
İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 36 bin 593 sivil birim hasar gördü
13:13
Soykırımcı İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 234'e yükseldi
13:10
Bakan Bayraktar: Enerji kaynaklarımızı gece gündüz arayacağız, bulacağız
13:03
Mücevher sektörü İstanbul'da buluşacak
13:02
Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
13:00
Bakan Kacır'dan Baykar ekibine kutlama
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ