İranlı Tümgeneral Hatemi, ABD'nin İran donanma gemisine saldırısının cevapsız kalmayacağını söyledi

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Tümgeneral Hatemi, İran donanmasına ait "IRIS Dena" adlı geminin Hindistan'da katıldığı bir tatbikattan sonra silahsız halde İran'a dönerken ABD tarafından vurulmasına ilişkin konuştu.

Saldırıda 104 İranlı denizcinin hayatını kaybettiğine işaret eden Hatemi, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Hint Okyanusu'nun mavi enginliği, kalpleri dalgaların çalkantısına ve bu suya ve toprağa olan sevgilerine bağlı çocukların zulmüne ve cesaretine tanıklık ediyor.

Sağlam direklerinin tepesine İran'ın gururlu bayrağını çeken Dena gemisinin cesur adamları, vatanlarına dönüş yolunda sahte insan hakları savunucularının korkakça nefretinin hedefi oldular."

Hatemi, "Dena'daki değerli şehitlerimiz, eşit şartlarda bir savaş alanında değil, zulmün doruk noktasında ve uluslararası bir tatbikatta barışçıl görevlerini tamamlamışken, insanlığın en acımasız düşmanlarının ellerinde şehit edildiler. Bu 104 lalenin saf kanı yerde kalmayacaktır." dedi.

İran donanmasına ait “IRIS Dena” fırkateyni, Hindistan'da düzenlenen Milan 2026 Tatbikatı'ndan dönerken Hint Okyanusu açıklarında uluslararası sularda ABD güçleri tarafından denizaltıdan torpido ateşlenerek vurulmuştu.

İran, geminin silahsız olduğunu ve saldırıda 104 İranlı denizcinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.