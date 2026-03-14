AA 14.03.2026 10:49

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını bildirdi

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne çok sayıda balistik füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin, başkent yakınlarındaki Sunan bölgesinden Japon Denizi yönüne doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, ilave füze fırlatmalarına karşı teyakkuza geçildiği ve olaya ilişkin bilgilerin ABD ile Japonya'ya iletildiği belirtildi.

Japon Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin ulusal Münhasır Ekonomik Bölge'nin dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Haberde, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin hükümet yetkililerine olayla ilgili bilgi toplanması ve uçak ile gemilerin güvenliğinin sağlanması talimatını verdiği ifade edildi.

