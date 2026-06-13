Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki vize muafiyeti anlaşması yürürlükte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" onaylandı.

Anlaşma kapsamında, her iki ülkenin diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport sahibi vatandaşları, birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatlerde vizeden muaf tutulacak.

Karara göre, söz konusu pasaport hamilleri, her 180 günlük süre zarfında 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, transit geçmek, çıkmak ve geçici olarak kalmak amacıyla yapacakları ziyaretlerde vize yükümlülüğünden muaf olacak.