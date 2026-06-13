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Ekonomi
TRT Haber 13.06.2026 08:43

Ticaret Bakanlığı'ndan META'ya 5 milyon liralık "sahte ilan" cezası

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurallarına aykırı şekilde taşınmaz ve taşıt ilanı yayımlanmasına izin veren Instagram, Facebook ve WhatsApp platformlarının çatı şirketi META'ya 5 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan META'ya 5 milyon liralık "sahte ilan" cezası

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, internet ortamındaki ilanlarda kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğünün, sahte ilanları, spekülatif fiyat artışlarını ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla kararlılıkla uygulandığı vurgulandı.

Bakanlık, EİDS üzerinden yapılan kimlik ve yetki doğrulaması zorunluluğunun sadece ilan sitelerini değil; Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarını da kapsadığını hatırlattı.

Yapılan titiz incelemeler sonucunda, bu platformlarda doğrulanmamış ilanların yayımlanmaya devam etmesi üzerine yaptırım kararı alındı.

Açıklamada, "Instagram, Facebook ve WhatsApp’ta EİDS’ye aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları için söz konusu platformları işleten META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketine toplam 5 Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Emlak ve galeri işletmelerine "link" uyarısı

Ticaret Bakanlığı, idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için emlak ve galeri işletmelerine de kritik bir uyarıda bulundu. İşletmelerin sosyal medya üzerinden ilan mahiyetinde paylaşım yapmamaları, yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanların linklerini paylaşmaları gerektiği belirtildi.

Vatandaşlara "kapora dolandırıcılığı" uyarısı

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına sosyal medya üzerinden karşılaştıkları ilanlara karşı dikkatli olmaları istenirken, şu uyarılarda bulunuldu;

Gerçekte var olmayan taşınmaz veya taşıtın pazarlanması, yetkisiz kişilerce ilan verilmesi ve kapora dolandırıcılığı gibi vakalarla karşılaşmamak adına doğrulanmamış ilanlara itibar edilmemelidir.

Bakanlık, ticaretin şeffaf ve güvenilir bir ortamda sürdürülmesi için denetimlerin ve cezai işlemlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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