TANAP 2018'den bu yana 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliğinin bölge istikrarı ve geleceğine güç katmaya devam edeceğini belirtti.

TANAP'ın enerji arz güvenliğinin en büyük teminatı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü, Güney Gaz Koridoru'nun belkemiği TANAP 8 yaşında. 2018'den bugüne kadar ülkemize 39,3 milyar, toplamda ise 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıyan bu dev proje sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da enerji arz güvenliğinin en büyük teminatıdır. 'İki devlet, tek millet' şiarıyla omuz omuza hayata geçirdiğimiz bu işbirliği, bölgemizin istikrarına ve ortak geleceğimize güç katmaya devam edecek."