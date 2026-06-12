THY yolcuları Dünya Kupası maçlarını uçakta canlı izleyebilecek

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmaları başta olmak üzere turnuvadaki tüm maçların LiveTV hizmeti bulunan geniş gövdeli uçaklarda canlı yayınlanacağını bildirdi.

Seyahat sırasında futbol heyecanını takip etmek isteyen yolcuların, Sport24 ve Sport24 Extra kanalları aracılığıyla karşılaşmaları kesintisiz izleyebileceğini belirten Üstün, "Final yolunda başarılar Bizim Çocuklar. Göğsümüzdeki yıldızı gökyüzünde de gururla izlemek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.