WSJ: İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırısında 5 ABD yakıt ikmal uçağı hasar gördü

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, son günlerde İran'ın Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağı yerdeyken vuruldu.

Saldırılarda can kaybı yaşanmadığını aktaran yetkililer, uçakların tamamen imha edilmediğini ancak hasar gördüğünü ve onarım çalışmalarının sürdüğünü öne sürdü.

Haberde, söz konusu gelişmenin ardından, ABD Hava Kuvvetlerine ait hasar gören ya da imha edilen yakıt ikmal uçağı sayısının yediye yükseldiği ileri sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik operasyon kapsamında görev yapan iki KC-135 yakıt ikmal uçağından birinin Irak'ın batısında düştüğü ve uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.