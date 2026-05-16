Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde gençlerin huzuru ve esenliği var

AK Parti Gençlik Kolları ev sahipliğinde Turka Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni Programı" öncesi stadyum önünde vatandaşlara hitapta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde ayrıca yurt dışında yaşayan gençlere selamlarını ilettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayinin, teknolojinin, girişimcilik ruhunun, üretimin, emeğin merkezi, Akça Kocaların, Orhan Gazilerin, Gazi Süleyman Paşaların gaza ruhunu mefkureye dönüştürdüğü Kocaeli'de gençlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Samimiyetleri, coşkuları, teşrifleri için herkese teşekkür eden Erdoğan, "Şunu hepinizin çok iyi bilmesini isterim. Rabbim ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek. Bu can, bu tende olduğu müddetçe siz gençlerimizle dava arkadaşlığımız, gönüldaşlığımız inşallah devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sizlerle birlikte destanlar yazıyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor, her şey Türkiye için diyerek gece gündüz çalışıyoruz. Sevgili gençler, Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz.

Bu ülkede, artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatları henüz ömürlerinin baharındayken hayattan koparılmasın, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz."

Milletin yakın tarihinde "Gençliğim eyvah" diye çok hayıflandığını aktaran Erdoğan, "Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir, başımızın tacıdır. Her bir gencimiz aileleriyle birlikte bu ülkeyi yaşatan ocağın en gür meşalesi, birlik bahçemizin en güzel fidanıdır. Varsın birileri size sürekli karamsarlık aşılasın. Varsın birileri sizin umutlarınızı karartmaya çalışsın. Biz, size sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin sanatkarları, şairleri, edipleri, ressamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları içinizden çıkacak. Geleceğin bürokratları, siyasileri, bakanları, inşallah cumhurbaşkanları sizin içinizden çıkacak."

"Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız"

Erdoğan, mazlumların gölgesinden medet umduğu, zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemediği, hakkın, adaletin, huzurun adresi olan Türkiye'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi.

Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olanların gençler olduğunu bir kez daha tüm samimiyetiyle ifade ettiğini belirten Erdoğan, "Yeryüzünde iyiliğin, barışın, huzurun bayrağını dalgalandıracak olan sizlersiniz. Kan kaybeden insanlığın vicdanına merhem olacak olan sizlersiniz. Yeryüzünün bize emanet ettiği bu şuuru taşıyacak, sadece insanların değil canlı cansız her varlığın hukukunu gözetecek olan sizlersiniz. İnsanın tüketim nesnesine dönüştürüldüğü bir çağda, insana asli hüviyetini, özne olduğunu hatırlatacak olan yine sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Bugün artık avuç içindeki telefonlara sığan bir dünya olduğuna dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye de eski Türkiye değil. Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, sizin heyecanınız, sizin alın teriniz var. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız.

Kendimize inanıyoruz, gücümüzü biliyoruz, potansiyelimizin farkındayız. Nasıl savunma sanayiinde dışa bağımlılığı kırdıysak, nasıl enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtıysak, nasıl terör örgütleriyle mücadelede tarihi başarılar elde ettiysek ekonomide de istihdamda da teknolojide de daha güçlü bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim. Yeter ki heyecanımızın kırılmasına izin vermeyelim."

Bayrak şairi Arif Nihat Asya'nın "Işığı önüne al, yürü. Gölgen de arkandan ister gelsin, ister gelmesin." ifadelerini anımsatan Erdoğan, "Bunun için ne diyoruz? Durmak yok. Kutlu yürüyüşümüz daim olsun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Kocaeli'ni gençliğin başkenti haline getiren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Erdoğan, 27-28 Haziran'da Türk Dünyası Gençlik Kampı'nı yine Kocaeli'de gerçekleştireceklerini, bu vesileyle hem Türkiye'nin farklı illerinden hem de Türk dünyasının farklı köşelerinden gençleri Kocaeli'de misafir edeceklerini belirtti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş de yaptığı selamlama konuşmasında, tarihe geçecek bir gençlik buluşması gerçekleştireceklerini belirterek, "İnanıyoruz ki, Türkiye'de gençleri sınıflandırmak isteyenler bugün Kocaeli'de Türkiye'nin gençlerini, Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerini görecekler." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, stadyum önünde müzisyen Ceyhun Çelikten'in "AK Gençlik Geliyor" şarkısını dinledi.

Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında sık sık geldiği illerin adıyla gurur duyduklarını belirten sloganlar attı.