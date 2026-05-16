Trump: DEAŞ'ın "iki numaralı ismi" el-Minuki öldürüldü

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından DEAŞ'a düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

"DEAŞ'ın küresel operasyonlarının iki numaralı ismi" olarak nitelediği el-Minuki'nin öldürüldüğünü duyuran Trump, "oldukça karmaşık" operasyonun kendi talimatıyla ABD ve Nijerya silahlı kuvvetleri tarafından "kusursuz şekilde" düzenlendiğini belirtti.

Bu sayede DEAŞ'ın küresel operasyonlarının "oldukça zayıflayacağını" kaydeden Trump, "Afrika'da saklanabileceğini sanıyordu ancak yaptıklarından bizi haberdar eden kaynaklarımız olduğunu bilmiyordu." ifadesini kullandı.