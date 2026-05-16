ASELSAN, ileri teknolojilerini EFES-2026 Tatbikatı'nda sergiledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen ve uluslararası ölçekte yoğun ilgi gören tatbikatta, savunma sanayiinin yerli ve milli gücünü gözler önüne seriliyor.

Tatbikat ile eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Savunma Sanayii Sergisi'nin katılımcıları arasında yer alan ASELSAN, geliştirdiği ileri teknoloji çözümlerle hem ziyaretçilerin hem de askeri heyetlerin odağında yer alıyor.

ASELSAN, tatbikat alanında açtığı stantta yeni nesil savunma sistemlerini sergilerken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkin olarak kullanılan ürünleriyle de dikkat çekici performans sergiliyor.

KOCATEPE, tatbikatta ilk kez kullanıldı

Tüm dünyanın yakından takip ettiği tatbikatta, ASELSAN'ın geliştirdiği KOCATEPE Muharebe Sahası Yönetim Sistemi ilk kez kullanıldı.

Stantta Korkut 25 Hava Savunma Sistemi, Kılıç OSA, Tufan Kamikaze İDA, elektro-optik sistemler ve ÇELİKKUBBE unsurlarının da yer aldığı çok sayıda sistem sergilendi.

ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT 35 Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi, tatbikatın en dikkat çekici yerli unsurlarından biri olarak öne çıktı.

Sergide, ASELSAN'ın elektronik harp koşullarına dayanıklı, yüksek güvenliğe sahip bir mesajlaşma, dosya aktarımı ve canlı görüntülü görüşme yazılımı olan ARTSoft MAESTRO da kullanıldı.

Ayrıca ACAR İHA Tespit Radarı, Kara Konuşlu Elektronik Destek Sistemi MİLKED, Modernize Çekili Top, KALKAN Hava Savunma, SERHAT Havan Tespit Radarı, Elektro-Optik Hedefleme Podu ASELPOD, İHA Karşı Tedbir Sistemi İHTAR, ÇELİKKUBBE'nin kritik bileşenlerinden SİPER ve HİSAR hava savunma sistemleri olmak üzere otuzdan fazla sistem tatbikatta görev aldı.

ASELSAN'ın sahada kullanılan çözümleri, birçok yabancı askeri heyet ve sektör temsilcisi tarafından incelendi.