Savunma
TRT Haber 15.05.2026 09:17

Gökyüzünden denizlerin derinliğine: TEKNOFEST yeniden Mavi Vatan’da

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması, “Mavi Vatan” temasıyla tekrar hayat buluyor. TEKNOFEST 2026 kapsamında 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığında gerçekleşecek TEKNOFEST Mavi Vatan, denizcilik ve su altı teknolojilerinin ön plana çıkacağı özel bir etkinlik olarak teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu karadan sonra denizlere de taşıyan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl “Mavi Vatan” temasıyla teknoloji ve savunma sanayii meraklılarını denizcilik ekseninde yeniden buluşturuyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan; yerli ve milli deniz araçları, su altı teknolojilerine uzanan zengin içeriği, yarışmaları ve yoğun katılımıyla büyük bir heyecan oluşturmuş, denizlerde yükselen millî teknoloji hamlesinin güçlü bir yansıması olarak hafızalarda yer etmişti.

Bu yıl ise 20-23 Ağustos tarihleri arasında; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan; Türkiye’nin denizcilikteki gücünü ve ileri teknoloji kabiliyetini genç nesillerle buluşturarak, yerli ve milli teknolojiler etrafında güçlü bir gelecek vizyonu inşa etmeyi amaçlıyor.

Denizcilik ruhu, yenilikçi teknolojilerle TEKNOFEST Mavi Vatan’da buluşuyor

Denizlerin derinliklerinden geleceğin ufkuna uzanan bu özel etkinlikte; İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışmasıyla genç zihinler hayallerini teknolojiye dönüştürecek. Genç mühendis adayları ve girişimciler, geliştirdikleri projelerle aynı zamanda Türkiye’nin denizlerdeki yarınlarına yön verecek. Etkinlik boyunca TEKNOFEST paydaş kurumları da stant alanlarında yer alarak hem faaliyetlerini tanıtacak hem de ziyaretçilerle etkileşimde bulunacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan’a özel olarak düzenlenecek etkinlikler arasında; donanmanın önemli gemilerinin gezilebileceği sergiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilecek sanal

gerçeklik oyun alanları, denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan yarışmalar, ziyaretçiler için hatıra fotoğrafı çektirebileceği özel alanlar, SAT ve SAS Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilecek gösteriler, denizcilik tarihini yansıtan deneyim alanları, çeşitli konferans ve sergilerin olacağı birçok etkinlik yer alacak.

Yerli ve milli hücumbotu "Karayel" EFES tatbikatında ilk kez kullanıldı
