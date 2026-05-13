COBRA II, Romanya'da sergileniyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu bünyesinde yer alan Otokar, Avrupa'daki savunma sanayi varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen BSDA 2026'ya üç araçla katılıyor.

Otokar'ın Romanya'da yürüttüğü 1059 adet zırhlı araç projesi kapsamında, Romanya'da yerel olarak üretilen ilk COBRA II ilk kez BSDA'da sergileniyor. Otokar, üç gün sürecek etkinlikte yüksek ateş gücü ve hareket kabiliyetiyle dünyada bilinen ve tanınan TULPAR Modüler Zırhlı Paletli Aracını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Otokar standında ayrıca Romanya'nın önde gelen savunma sanayi şirketi BlueSpace Technologies ile Türkiye'nin otonom sistemler alanındaki şirketlerinden Elektroland işbirliğiyle Romanya için geliştirilen yeni nesil insansız kara aracı da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, savunma sanayisinde teknoloji transferi ve yerel üretimle Türkiye'nin ilklerine imza atmaya devam ettiklerini belirterek, "COBRA II'nin Avrupa Birliği sınırları içinde üretilen ilk Türk zırhlı aracı olmasından gurur duyuyoruz. Kara araçlarında dost ve müttefik ülke Romanya'ya NATO standartlarında zırhlı araç üretim kabiliyeti kazandırmakla kalmıyor, Romanya'yı Avrupa'daki savunma tedarik süreçlerimizi yöneteceğimiz stratejik bir merkez olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Otokar, 2024 yılında Romanya Milli Savunma Bakanlığı’nın açtığı toplam 1059 araçlık ihaleyi kazanmıştı.

Yaklaşık 857 milyon avro (KDV hariç) değerindeki anlaşma kapsamında 270'ten fazla COBRA II Türkiye'de üretilerek Romanya ordusuna teslim edilmişti.

COBRA II araçları geçen aylarda Romanya’da göreve başlamıştı. Romanya'da yerel olarak üretilecek araçların ilki ise geçtiğimiz günlerde üretim bandından çıktı ve BSDA'da yerini aldı.

"Romanya'nın ve bölgenin her türlü kara sistemi gereksinimine yanıt vermeye hazırız"

Otokar, BSDA'da ayrıca paletli zırhlı muharebe aracı TULPAR'ı ve iki iş ortağıyla geliştirdiği insansız kara aracını sergiliyor.

Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi de şirketin Romanya ve bölgesinde paletli araçlarda güvenilir bir iş ortağı olmayı hedeflediğini belirterek, "Romanya'nın ve bölgenin her türlü kara sistemi gereksinimine yanıt vermeye hazırız. Romanya Silahlı Kuvvetlerinin ve bölgenin zırhlı muharebe aracı ihtiyaçları için TULPAR zırhlı aracımızın en ideal çözüm olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki insansız kara aracı ihtiyacına bir konsorsiyum ile çözüm sunduklarını belirten Vehbi, "Otokar, Romanya'nın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden BlueSpace Technologies ve Türkiye'nin otonom teknolojiler konusunda öncü şirketlerinden Elektroland ile güçlerini birleştirdiği bir konsorsiyum kurdu. Romanya Silahlı Kuvvetlerinin Çok Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA) ihtiyacı çerçevesinde üç şirket yetkinlik ve kabiliyetlerini bir araya getirdi. Bu proje ile Romanya'nın savunma sanayi ekosistemini güçlendirmeyi ve insansız sistemler alanında kalıcı bir yerel kapasite oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Otokar'ın dünya çapında 13 ülkede 20'den fazla kullanıcı tarafından tercih edilen COBRA II aracı, yüksek hareket kabiliyeti ve üstün koruma özellikleriyle öne çıkıyor.

Romanya ordusunun spesifik teknik ve taktik ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak konfigüre edilen araç, personel taşıyıcıdan komuta kontrole kadar pek çok versiyona sahip bulunuyor.

Hareket kabiliyetinin yanı sıra yüksek balistik ve mayın korumasına sahip COBRA II, her türlü arazi koşulunda personel güvenliğini üst seviyede tutuyor.

28 tondan 45 tona kadar genişleyebilen modüler yapısıyla farklı görev profillerine kolayca adapte edilebilen TULPAR ise çeşitli konfigürasyonlarda ortak gövde ve alt sistem kullanımına imkan tanıyor.

Zorlu iklim ve arazi koşullarında kapsamlı testlerden geçen araç, yüksek balistik ve mayın koruma seviyesi sunuyor.

Romanya Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları için geliştirilen İKA ise Otokar, BlueSpace Technologies ve Elektroland'ın güçlerini birleştirdiği bir konsorsiyum çatısı altında hayata geçirildi.

NATO sistemleriyle uyumlu modüler 6x6 platformu olan İKA, geniş görev yelpazesine uyum sağlayacak şekilde geliştirildi.