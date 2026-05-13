Çok Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.05.2026 12:37

Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı

Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2 bin 800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka kişilere ait banka hesaplarını toplayıp aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren 132 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kayseri, İstanbul, Yozgat, Adana, Gümüşhane, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa, Antalya, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aranan 132 şüpheliden 115'i yakalandı.

Soruşturma kapsamında 2 bin 800 hesaba geçici el konuldu, incelenen banka hesaplarında 8 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.

Firari 17 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Kayseri Bahis
Sıradaki Haber
Sultangazi'de yıkım sırasında bitişikteki iki apartman hasar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Bakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Prevot ile görüştü
13:01
New York’ta 43. Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek
13:06
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 2 gözaltı kararı
12:55
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: Petrol ödemeleri dolardan yuana geçiyor
12:53
Belçika Savunma Bakanı Francken'den Türk savunma sanayisine övgü
12:54
Soykırımcı İsrail Lübnan'da 2'si çocuk 8 kişiyi daha öldürdü
Jandarma selden etkilenen Havza'da yaraları sarmak için görev yapıyor
Jandarma selden etkilenen Havza'da yaraları sarmak için görev yapıyor
FOTO FOKUS
Samsun'da sağanak sele dönüştü: Cadde ve sokaklar sular altında
Samsun'da sağanak sele dönüştü: Cadde ve sokaklar sular altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ