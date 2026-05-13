Kayseri'ye çifte gurur: 2027 Kültür, 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" çerçevesinde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun 18 Aralık'ta başladığını ve kayak sezonunun hala devam ettiğini dile getirerek, "Bu sene 3 milyon 300 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Kayserimizden gelen, çevre illerden ya da ülkemizin değişik illerinden gelenler oldu. Ben zaman zaman hafta sonları ağırlıklı olarak ziyaret ettiğimde soruyorum. En çok merak ettiğim de nereden geldiniz sorusunun cevabı. Bir bakıyorum, Endonezya'dan, Malezya'dan, İngiltere'den, Polonya'dan, Brezilya'dan geldiklerinin cevabını almak bizleri keyiflendiriyor, sevindiriyor. Bu anlamda da şehrimizi, ülkemizi olumlu yönüyle tanıtmaktan da keyif alıyoruz." diye konuştu.

"Son beş senede 1,2 milyar lira hibe desteği verdik"

Sanayi ve ticaretin yanı sıra il sınırları içerisinde yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle de Kayseri'nin adından söz ettiren bir şehir konumuna geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Yerel yönetici olarak da biz bu alanda yapmış olduğumuz desteklerle oradaki açıklamalardan da esinlenerek paylaşıyorum. 30 büyükşehir içerisinde tarım ve hayvancılığa en çok pay ayıran şehir olarak anıldığımızı ifade etmek isterim. Son beş senede 1 milyar 200 bin milyon lira hibe desteği verdik. Vatandaşımıza gerek tohum dağıtma, gereke nohut, fasulye, buğday gibi ürünler dağıtıyoruz. Aynı zamanda arı, tavuk, koyun ve manda dağıtıyoruz. ‘Kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke, kendi kendine yeten aile' olma anlayışı içerisinde desteklerimizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Kayserimiz bir adım daha ön plana çıktı"

Kayseri'nin yaklaşık 6 bin yıllık tarihinde yer alan medeniyetlerden gelen kültürel zenginliğiyle adeta bir açık hava müzesi olduğunu söyleyen Büyükkılıç, "TÜRKSOY'un en önemli organizasyonlarından kültür başkentliğiydi. Bu anlamda şehrimizi yeterli gördüğümüz için gayretimizi sürdürdük ve 2027 TÜRKSOY Kültür Başkenti olma unvanını almış olduk. Bu açıdan da Kayserimiz, kültürün başkenti olarak bir kademe daha ön plana çıkmış oldu. Değişik etkinliklere fırsat veren yaklaşım içerisinde Kayserimizin en önemli en önemli buluşma alanı 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi. Hakikaten 1 milyon 260 bin metrekare ama en önemlisi metrekareler değil. Ona yüklediğiniz fonksiyonlar, ona yüklediğiniz etkinlik ortamlarıdır. O anlamda da kendisine söz ettiren bir şehir olma yönünde irademizi sürdürüyoruz." dedi.

"2029 Dünya Spor Başkenti unvanını almanın da keyfini yaşadık"

Kayseri'nin ACES Europe tarafından verilen 2024 yılı Avrupa Spor Şehirleri ödüllerinde ‘Altın Bayrak' ödülüne layık görülerek, yılın en iyi Avrupa Spor Şehri seçildiğini hatırlatan Büyükkılıç, "Bunu yeterli bulmadık çünkü bizim gerek altyapımız gerekse bu çalışmalarla birlikte o güzellikleri paylaşmak adına, dünyadaki olup bitenleri de hem önemsemek, hem onlarla birlikte yol almak adına kendimizi ifade etmeye çalıştık. Estonya'nın Başkenti Tallin'de yapılan bir çalışmada yaptığımız başvuruyla bu unvan için başvuruda bulunmuştuk. Madrid ya da Porto gibi şehirleri bunu alıyorsa biz niye almayalım diye sunumumuzu ifade eden bir paylaşım içerisinde bulunduk. Şu anda başvurusu bulunan 9 tane büyükşehir var. Bu şehirler arasında en iyi sunumu yapan ve spor altyapısıyla en iyi bu olayı hak eden Kayseri diye ifade etmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde bu mail geldi ve 2029 Dünya Spor Başkenti unvanını almanın da şehrimize ikinci defa uluslararası boyutta zenginlik kazandırmanın da keyfini hep beraber yaşadık." ifadelerine yer verdi.

"Yanımdayken makbul, ayrıldığında kötü insan mantığı doğru değil"

Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Büyüklılıç Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağına yönelik iddiaların sorulması üzerine, "Bu manada bize verilen bir bilgi yok. Elbette bir siyasi partiden seçiliyoruz ama hiçbir zaman bir siyasi partili olarak hizmetlerimizi tasnif etmiyoruz. Eğer bunu yapan varsa zaten kaybeden olur. Ayrıştıran, ötekileştiren her zaman kaybeden olur. Kucaklayıcı olan, birleştiren de her zaman kazanıcı olur. Belediye başkanlarından beklenilen bu. Belediye başkanı hizmet etmek için seçilir. Özellikle Beykoz Belediye Başkanımızın açıklamasını herhalde görülmüştür. ‘Babacan tavırla, bağrına basan anlayışıyla, her zamanki değer veren yaklaşımıyla' diyor. Bunlar çok önemli.

Elbette bir siyasi partiden seçilince orada süreci yönetmesi, dönemini tamamlaması doğru olanıdır, şık olanıdır. Ama siz orada o ortamı, huzuru, o ilgiyi, o yaklaşımı göremiyorsanız isterseniz başka mecralara yönelmeye insanoğlunun doğası gereği eğilim olur. Karşı tarafı itham ederken biraz da kendimize bakacağız. Şimdi A, B ya da C partisinde insan süreci yönetememeyi, ayrılmayı düşünüyorsa kendimizi sorgulayacağız. Olayı böyle görmek lazım, böyle değerlendirmek lazım. İnsanlara iftira ederek, çamur atarak ya da benim yanımdayken makbul, benim yanımdan ayrıldığı zaman o en kötü insan mantığı doğru değil. İnsan ya iyidir ya kötüdür" ifadelerini kullandı.