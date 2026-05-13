Parçalı Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.05.2026 10:06

Trump, Venezuela'yı ABD'nin "51. eyaleti" olarak gösteren bir görsel paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ülkesinin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü açıklamasının ardından, Venezuela'yı "51. eyalet" olarak gösteren bir görsel paylaştı.

Trump, Venezuela'yı ABD'nin "51. eyaleti" olarak gösteren bir görsel paylaştı

Trump, sosyal medya hesabından Güney Amerika kıtasının kuzey kesiminin resmini paylaştı.

Resimde, Venezuela'nın ABD bayrağıyla kaplı olduğu görüldü.

Trump, paylaşımında, "51. eyalet" ifadesini kullandı.

51. eyalet

Trump, ABD basınına 11 Mayıs'ta verdiği röportajda, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü belirterek, "Venezuela Trump'ı seviyor." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'da "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğuna işaret eden Trump, bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğunun altını çizmişti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de dün yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamasına "bağımsızlık" vurgusuyla yanıt vermişti.

Rodriguez, "Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'ya ocaktaki askeri müdahale

ABD, 3 Ocak'ta askeri müdahale düzenlediği Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyarak yurt dışına çıkarmıştı.

Bunun ardından Venezuela ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi anlaştığını" ifade etmişti.

Trump, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı ABD'ye bağlı bir eyalet yapmak istediğini söylemişti.

ETİKETLER
Donald Trump Venezuela ABD
Sıradaki Haber
Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Yusuf Makamı'na baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Brent petrolün varili 106,51 dolardan işlem görüyor
10:40
Denizlerde yeni dönem: Mavi Vatan Kanunu geliyor
10:19
Tavuk eti üretimi martta arttı
10:17
Ödemeler Dengesi verileri açıklandı
10:22
"Uluslararası Sıfır Atık Forumu" İstanbul'da düzenlenecek
10:10
18 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı
Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor
Samsun'un Havza ilçesinde selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor
FOTO FOKUS
Samsun'da sağanak sele dönüştü: Cadde ve sokaklar sular altında
Samsun'da sağanak sele dönüştü: Cadde ve sokaklar sular altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ