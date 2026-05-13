AA 13.05.2026 10:42

Ankara'da "sanal çete" operasyonu: 19 gözaltı

Ankara'da sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yaparak birbirlerine üstünlük kurmayı amaçlayan suç gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yaparak birbirlerine meydan okuyan suç gruplarına yönelik harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından Altındağ ilçesi başta olmak üzere belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüphelilerin, sosyal medya hesaplarında ruhsatsız silahlar ile ateş ederken çekilmiş görüntülerini paylaşarak bu yolla birbirlerine tehdit ettiği ve bölgede üstünlük sağlamaya çalıştığı öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, "sanal çetelere" yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

