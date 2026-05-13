Parçalı Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.05.2026 11:09

47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 47 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 324 zanlı gözaltına alındı.

47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 gözaltı

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesindeki çalışmalar sonucu DEAŞ'a yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 47 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.

Ayrıca 1 tabanca, 4 tüfek, 122 fişek, 9 milyon 679 bin 750 lira değerinde finansal varlık ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

ETİKETLER
DEAŞ İçişleri Bakanlığı Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Denizlerde yeni dönem: Mavi Vatan Kanunu geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:14
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır
11:58
COBRA II, Romanya'da sergileniyor
11:56
DMM, "Somali'deki iç siyasete müdahil olunduğu" iddiasını yalanladı
11:50
Sultangazi'de yıkım sırasında bitişikteki iki apartman hasar gördü
11:54
Fazla tüketilen tuz kalbi zorluyor
11:39
"İmamoğlu'nun yargılandığı 'casusluk' davasında savcı tutukluluğun devamını istedi"
Jandarma selden etkilenen Havza'da yaraları sarmak için görev yapıyor
Jandarma selden etkilenen Havza'da yaraları sarmak için görev yapıyor
FOTO FOKUS
Samsun'da sağanak sele dönüştü: Cadde ve sokaklar sular altında
Samsun'da sağanak sele dönüştü: Cadde ve sokaklar sular altında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ