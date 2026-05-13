Dünya
AA 13.05.2026 09:21

NYT: ABD istihbarat değerlendirmelerine göre, İran füze kapasitesini büyük ölçüde koruyor

ABD'nin istihbarat değerlendirmelerinin, Başkan Donald Trump yönetiminin İran ordusunun "paramparça edildiği" yönündeki açıklamalarının aksine ordunun füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğuna işaret ettiği ileri sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin mayıs ayına ait gizli istihbarat belgelerine dayandırdığı haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki 33 füze üssünün 30'una yeniden erişim sağladığı iddia edildi.

Haberde, İran'ın savaş öncesi füze stokunun yaklaşık yüzde 70'ini ve mobil fırlatma araçlarını hala elinde bulundurduğu öne sürüldü.

Ayrıca haberde, İran'ın ülke genelindeki yer altı füze depolama ve fırlatma tesislerinin neredeyse yüzde 90'ının "kısmen ya da tamamen çalışabilir" duruma getirildiği iddiasına yer verildi.

Beyaz Saray ve Pentagon'dan haberlere tepki

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, istihbarat değerlendirmelerine ilişkin haberin ardından yaptığı açıklamada, İran ordusunun "ezildiği" yönündeki önceki açıklamaları yineledi.

Wales, İran'ın ordusunun yeniden yapılandırıldığını düşünenlerin "ya kendini kandırdığını ya da Devrim Muhafızlarının sözcülüğünü yaptığını" savundu.

ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ordusunun iyi durumda olduğunu ima etmenin "neredeyse vatana ihanet" sayılacağını yazdı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Joel Valdez ise açıklamasında istihbarat haberlerine tepki göstererek, "NYT ve diğerlerinin Epik Öfke Harekatı'nı tarihsel başarı olarak nitelendirmek yerine İran rejimine halkla ilişkiler desteği sunması son derece utanç verici." ifadesini kullandı.

