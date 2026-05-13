Meta'ya yaşlıları hedef alan dolandırıcı reklamlar nedeniyle dava

Bölge yetkilileri, Meta'nın platformlarındaki dolandırıcılık ekosisteminden finansal kazanç elde ettiğini savunuyor.

Dava dilekçesinde, dolandırıcı reklam verenlerin aldatıcı şemalarını tanıtmak için Meta'nın reklam sistemlerine milyarlarca dolar harcadığı öne sürülüyor.

İç yazışmalar ve uyarılar dikkate alınmadı

Bölge Avukatı Tony LoPresti tarafından yönetilen yasal süreçte, Meta'nın şirket içi tartışmalarında dolandırıcılık reklamlarının boyutuyla ilgili endişelerin dile getirildiği ancak buna rağmen tekrarlayan ihlalleri durdurmakta yetersiz kalındığı belirtiliyor.

Şikayet dosyasında, Meta'nın denetim sistemlerindeki ve reklam politikalarındaki zayıflıkların sürmesine izin vererek, dolandırıcılık bağlantılı içeriklerden yıllık milyarlarca dolar gelir elde ettiği iddia ediliyor.

Yakın zamanda Dijital Nefretle Mücadele Merkezi tarafından yayımlanan bir rapor da, yaşlıları hedef alan Medicare (sağlık sigortası) odaklı dolandırıcılık kampanyalarının Facebook'a milyonlarca dolar reklam geliri sağladığını ortaya koymuştu.

Meta suçlamaları reddediyor

Meta sözcüsü, iddiaların şirketin dolandırıcılık ve aldatıcı reklamlarla mücadele çabalarını yanlış yansıttığını belirterek davaya mahkemede itiraz edeceklerini açıkladı.

Şirket verilerine göre, geçtiğimiz yıl 159 milyondan fazla dolandırıcı reklam platformlardan kaldırıldı ve dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde ek güvenlik araçları devreye alındı.

Hukuki baskı artıyor

Santa Clara Bölgesi'nin açtığı bu dava, Meta üzerindeki tüketiciyi koruma baskısının son halkası oldu. Geçtiğimiz ay Amerika Tüketici Federasyonu da benzer gerekçelerle toplu dava başvurusunda bulunmuştu.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) raporlarına göre, 2025 yılında dolandırıcılık şemaları nedeniyle Amerikalıların uğradığı toplam zararın 2,1 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.