OpenAI CEO'su Sam Altman, Elon Musk ile girdiği kritik mahkeme mücadelesinde ifade verdi

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen bir yapıdan 852 milyar dolar değerinde devasa bir ticari girişime dönüşmesini "asıl misyondan sapma" olarak nitelendiriyor ve Altman'ın görevden alınmasını talep ediyor.

California'daki federal mahkemede devam eden davanın üçüncü haftasında, yapay zeka dünyasının iki dev ismi arasındaki gerilim zirveye ulaştı.

Geçmişteki güven krizleri gündemde

Duruşma sırasında Altman, 2023 yılında OpenAI yönetim kurulu tarafından kısa süreliğine görevden alınmasına neden olan "dürüstlük ve şeffaflık" sorunlarıyla ilgili sorularla karşılaştı. Eski yönetim kurulu üyeleri Helen Toner ve Tasha McCauley'nin yanı sıra şirketin kurucu ortaklarından Ilya Sutskever'in geçmişteki eleştirel ifadeleri kanıt olarak sunuldu.

Sutskever, 2023 yılında yazdığı bir notta Altman'ın yöneticileri birbirine düşürdüğünü ve "tutarlı bir yalan söyleme alışkanlığı" sergilediğini belirtmişti. Ancak Sutskever pazartesi günkü ifadesinde, bu tutumundan daha sonra pişmanlık duyduğunu ve şirketin dağılmasını önlemek için Altman'ın geri dönmesini desteklediğini dile getirdi.

Musk'ın "kontrol arzusu" suçlaması

Sam Altman, ifadesinde Musk'ın OpenAI üzerinde mutlak kontrol kurmaya çalıştığını iddia etti. Yapay zekanın tek bir kişinin kontrolünde olmaması gerektiğini savunan Altman, Musk'ın bir dönem OpenAI'ın Tesla tarafından devralınmasını önerdiğini ve "Eğer kontrol sende olursa ve ölürsen ne olacak?" sorusuna "Kontrol çocuklarıma geçmeli" şeklinde yanıt verdiğini ileri sürdü.

Altman, Musk'ın OpenAI başarılı olduktan sonra "kıskançlık" nedeniyle saldırıya geçtiğini ve kendi rakip yapay zeka şirketi xAI'ı desteklemek için bu davayı açtığını savundu.

Sektör için riskli bir süreç

Uzmanlar, bu davanın sadece iki isim için değil, tüm yapay zeka sektörü için risk taşıdığı görüşünde. Cornell Üniversitesi Teknoloji Politikaları Enstitüsü Direktörü Sarah Kreps, "Bu durum sektördeki hiç kimse için iyi görünmüyor.

Kamuoyunda yapay zekaya karşı algının olumsuz olduğu bir dönemde bu tartışmalar talihsizlik" değerlendirmesinde bulundu.

Altman, ifadesinin sonunda Musk'a karşı hislerini "Bir zamanlar çok saygı duyduğum birinin bizi kamuoyu önünde bu şekilde hedef alması son derece acı verici" sözleriyle özetledi.

Mahkeme süreci, her iki tarafın da halka arz planları yaptığı kritik bir dönemde devam ediyor.