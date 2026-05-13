Düğünde sağdıcını öldüren damada en az 30 yıl hapis cezası

24 yaşındaki James Shirah, 30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, en yakın arkadaşı Terry Taylor Jr.'a aracıyla çarparak ölümüne neden oldu. Olayın, Shirah ve Savanah Collier'ın düğün töreninin ardından kutlamaların devam ettiği bir evde yaşandığı belirtildi.

"Sen bir suçlu değil bir katilsin"

Duruşma sırasında pişmanlığını dile getiren Shirah, "Hayatımın geri kalanında yapabileceğim tek şey özür dilemek ve pişmanlığımı ifade etmek. Sonsuza kadar üzgün olacağım" dedi.

Sanık avukatı olayın kaza olduğunu savunsa da savcılar, Shirah'ın olay yerinden ayrıldıktan sonra geri dönüp Taylor'a kasten çarptığını vurguladı.

Hakim Khary Hanible, kararı açıklarken sanığa hitaben, "Bay Shirah, senin bir suçlu olduğuna inanmıyorum. Ancak sen bir katilsin" ifadelerini kullandı. Nisan ayında ikinci derece cinayet suçlamasını kabul eden Shirah, ancak 30 yıl sonra şartlı tahliye imkanına sahip olabilecek.

Gelin de yargılanıyor

Korkunç olayda hayatını kaybeden sağdıcın kuzeni Eren Taylor, ceza açıklanmadan önce mahkemede yaptığı konuşmada, "Umarım size en ağır cezayı verirler" diyerek tepkisini dile getirdi.

Cinayete iştirak ve yataklık etmekle suçlanan gelin Savanah Collier'ın ise mayıs ayının sonlarına doğru hakim karşısına çıkması ve cezasının kesinleşmesi bekleniyor.