DSÖ: Ülkeler yeni hantavirüs vakalarına karşı hazırlıklı olmalı

Paris'teki sağlık yetkilileri, gemide virüse yakalanan Fransız bir kadının durumunun ağırlaştığını ve yoğun bakımda solunum cihazına bağlandığını bildirdi.

Madrid'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, İspanya'ya zor durumdaki gemiyi kabul ederek gösterdiği "şefkat ve dayanışma" için teşekkür etti.

Mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını belirten Ghebreyesus, "Ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında, önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel" dedi.

Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na seyreden MV Hondius gemisindeki salgında, şimdiye kadar biri Alman ikisi Hollandalı üç yolcu hayatını kaybetti. DSÖ, virüsün "Andes" varyantına sahip dokuz vakayı teyit ederken, gemiden tahliye edilenler arasında bir Fransız ve bir ABD vatandaşının testleri pozitif çıktı.

Hastaların durumu ve tahliye süreci

Paris'teki sağlık yetkilileri, 65 yaşındaki Fransız hastanın "en ağır kardiyopulmoner tablo" ile yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Dr. Xavier Lescure, hastanın yapay akciğer ve kan baypası desteğiyle hayatta tutulmaya çalışıldığını bildirdi. İspanya Sağlık Bakanlığı ise Madrid'deki askeri hastanede karantinaya alınan 14 İspanyol vatandaşı arasından bir kişinin testinin pozitif çıktığını, ancak durumunun şu an için stabil olduğunu duyurdu.

DSÖ Direktörü, ilk vakanın 6 Nisan'da görülmüş olabileceğine dikkat çekerek, yolcular arasındaki yoğun temas ve 6 ila 8 haftalık kuluçka süresi nedeniyle yeni vakaların beklendiğini yineledi.

Uluslararası önlemler artırılıyor

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, salgınla bağlantılı olan Güney Atlantik adalarından 10 kişinin tedbir amaçlı İngiltere'ye getirileceğini açıkladı. Hollanda'ya ulaşan tahliye uçaklarındaki 26 yolcunun testleri negatif çıkarken, Nijmegen'deki bir hastanede gerekli protokoller uygulanmadan hasta numuneleriyle temas eden 12 personel altı haftalık karantinaya alındı.

Tenerife'de yakıt ve erzak ikmali yapan MV Hondius gemisi, şu anda 25 kişilik mürettebat, bir doktor ve bir hemşire ile Rotterdam Limanı'na doğru yol alıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, dünyanın bencilliğe değil dayanışmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak tahliye operasyonuna verdikleri desteğin önemine dikkat çekti.